У фіналі перемогла українку: померла олімпійська чемпіонка Лондона

Японка Хітомі Обара, олімпійська чемпіонка Лондона та восьмиразова чемпіонка світу у жіночій боротьбі, померла у віці 44 років.

Про це повідомила пресслужба UWW.org. Причина смерті не повідомляється.

У Лондоні борчиня виборола "золото" у ваговій категорії до 48 кг. У фіналі вона здолала Марію Стадник.

Стадник з 2003 до 2007 року виступала за збірну України, але через конкуренцію у цій ваговій категорії з чемпіонкою ОІ-2004 Іриною Мерлені вирішила виступати за Азербайджан.

Символічно, що дві українські спортсменки зустрілися у півфіналі. Марія зуміла здолати Ірину.

Обара шість разів вигравала титули чемпіонки світу у ваговій категорії до 51 кг серед жінок з 2000 по 2008 рік під своїм дівочим прізвищем Сакамото, але програла Саорі Йосіде у боротьбі за місце у складі збірної Японії у ваговій категорії до 55 кг на Олімпіаду.

Борчиня важко перенесла ту поразку і завершила кар'єру, але згодом відновила виступи. Обара була включена до Зали слави UWW у вересні 2022 року.

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