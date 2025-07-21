Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Боротьба

У фіналі перемогла українку: померла олімпійська чемпіонка Лондона

Руслан Травкін — 21 липня 2025, 04:10
У фіналі перемогла українку: померла олімпійська чемпіонка Лондона
Марія Стандик і Хітомі Обара
Getty images

Японка Хітомі Обара, олімпійська чемпіонка Лондона та восьмиразова чемпіонка світу у жіночій боротьбі, померла у віці 44 років.

Про це повідомила пресслужба UWW.org. Причина смерті не повідомляється.

У Лондоні борчиня виборола "золото" у ваговій категорії до 48 кг. У фіналі вона здолала Марію Стадник.

Стадник з 2003 до 2007 року виступала за збірну України, але через конкуренцію у цій ваговій категорії з чемпіонкою ОІ-2004 Іриною Мерлені вирішила виступати за Азербайджан.

Символічно, що дві українські спортсменки зустрілися у півфіналі. Марія зуміла здолати Ірину.

Обара шість разів вигравала титули чемпіонки світу у ваговій категорії до 51 кг серед жінок з 2000 по 2008 рік під своїм дівочим прізвищем Сакамото, але програла Саорі Йосіде у боротьбі за місце у складі збірної Японії у ваговій категорії до 55 кг на Олімпіаду.

Борчиня важко перенесла ту поразку і завершила кар'єру, але згодом відновила виступи. Обара була включена до Зали слави UWW у вересні 2022 року.

Нагадаємо, пішла з життя легендарна українська шахістка Лідія Костянтинівна Семенова.

боротьба Олімпійські ігри помер смерть

помер

Помер один із найвідоміших чеських гандболістів
Помер екснападник Болоньї та член Зали слави італійського футболу
Бронзовий призер Олімпійських ігор загинув через удар блискавки
Збила машина в рідному селі: найстаріший марафонець світу загинув у віці 114 років
У США 37-річний боксер помер через кілька годин після програного бою

Останні новини