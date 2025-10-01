Белінська – найкраща спортсменка вересня в Україні

Чемпіонка світу з боротьби Алла Белінська стала найкращою спортсменкою вересня в Україні.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Українка здобула золоту нагороду на чемпіонаті світу у Загребі у ваговій категорії до 72 кг. У вирішальній сутичці українка перемогла віцечемпіонку Європи Несрін Баш.

Найкращим тренером вересня став Юрій Дячок, особистий наставник Алли Белінської. Він підготував спортсменку до тріумфу на світовій арені.

Напередодні повідомлялося, що український скелетоніст Ярослав Лавренюк претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи 2025 року у зимових видах спорту.