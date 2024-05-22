Скобельска та Винник вийшли у фінал чемпіонату Європи U-23

Українські борчині Марія Винник та Манола Скобельська вийшли до фіналу чемпіонату Європи U-23, що відбувається в азербайджанському Баку. Зазначимо, що жіночі змагання відбуваються за правилами вільної боротьби.

Винник побореться за золоту нагороду у ваговій категорії до 55 кг зі шведкою Йонною Мальмгрен. У півфіналі Марія здолала нейтральну спортсменку з російським паспортом Алєксандру Булаву (11:0).

Фінал запланований на 23 травня. Початок — о 17:22 за київським часом.

Скобельська у фіналі вагової категорії до 68 кг зустрінеться з росіянкою Єлізавєтою Пєтляковою. У півфіналі Манола виявилася сильнішою за Кароліною Пок з Угорщини (2:0).

Фінал запланований на 23 травня. Початок — о 17:56 за київським часом.