Марія Винник – про бронзу ЧС-2026: Іноді ціна помилки на такому рівні надто висока

Українська борчиня Марія Винник здобула бронзову нагороду чемпіонату світу 2026 року, поповнивши медальну скарбничку національної збірної. Попри амбіції поборотися за найвищу сходинку п'єдесталу, спортсменці вдалося завершити змагання з нагородою та зробити ще один крок уперед.

У розмові з "Чемпіоном" Марія поділилася емоціями від виступу в Астані, розповіла про півфінальну сутичку, налаштування на поєдинок проти представниці країни-агресорки, успіх української збірної та очікування від майбутнього ліцензійного року на шляху до Олімпійських ігор.

– Ви стали бронзовою призеркою чемпіонату світу, діліться своїми емоціями від нагороди та змагань?

– Емоції, насправді, двоякі, бо це не те, за чим я їхала в Астану. Але й зациклюватися на своїх помилках у мене звички немає, тому аналізую їх і йду далі. Попереду тільки найкраще, дуже в це вірю! Дуже рада, що вдалося здобути нагороду для своєї країни, ну і для себе особисто. Це, безумовно, додає впевненості.

– Ви їхали на змагання у статусі віцечемпіонки світу та першої сіяної своєї вагової категорії. Цьогорічна бронза – це підтвердження вашого класу чи все ж розраховували на більше?

– Звичайно, я хотіла здобути золоту медаль, бо все ж таки переконана, що я найсильніша й заслуговую на це. Але іноді ціна помилки на такому рівні надто висока. Але, з іншого боку, ця медаль дійсно є підтвердженням мого класу.

– Півфінальна сутичка з американкою Нетте: як вважаєте, у який момент щось пішло не за планом?

– Як я вже казала, ціна помилки на такому рівні занадто висока. Треба було переналаштуватися по ходу сутички, що, на жаль, мені не вдалося. Переконана, що результат був би іншим.

Марія Винник АСБУ

– У сутичці за третє місце ви здолали представницю країни-агресорки. Такі протистояння є особливими для вас? І як налаштовуєтеся на такі поєдинки?

– Налаштовуюся так само, як і на всі інші поєдинки. Звичайно, відповідальність у таких сутичках більша, але намагаюся не думати про це, щоб емоції в поєдинку не взяли верх наді мною. Але, звісно, виходжу на сутичку з більшою злістю.

– На цьому чемпіонаті наша збірна стала однією з найкращих, посівши четверте місце в командному заліку. Як вважаєте, у чому секрет успіху нашої команди зараз?

– Мені здається, секрет успіху полягає в правильній підготовці та грамотно побудованому тренувальному процесі як у збірній, так і вдома. І, звичайно, величезну роль у цьому відіграють особисті тренери спортсменів.

– Попереду ліцензійний рік. Ця нагорода додає ще більше впевненості на шляху до Олімпійських ігор?

– Так, звичайно! Наступний рік буде дуже цікавим, і це лише додає азарту та бажання рухатися вперед!