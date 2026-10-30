Україна завоювала ще дві медалі ЧС-2026

Українські борчині завоювали ще дві медалі чемпіонату світу 2026 року. Наталія Клівчуцька стала срібною призеркою у ваговій категорії до 55 кг. У фіналі вона з рахунком 1:4 поступилася американці Еверест Ші Лейдекер.

На шляху до фіналу Клівчуцька перемога Вероніку Консевич із Північної Македонії (4:0), Катерину Вербіну з Росії (4:2) та Тубу Демір з Туреччини (6:0).

Марія Винник виборола "бронзу" в ваговій категорії до 59 кг. У медальному поєдинку вона з рахунком 7:6 перемога росіянку Світлану Ліпатову. У півфіналі Винник програла майбутній чемпіонці, американці Ебігейл Нетт, з рахунком 0:6.

Нагадаємо, 28 жовтня Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою світу в ваговій категорії до 76 кг. Тепер у медальній скарбничі України три нагороди – по одному "золоту", "сріблу" та "бронзі".