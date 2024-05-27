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Конотоп представить Україну на Олімпійських іграх-2024

Владислав Уткін — 27 травня, 17:43
Конотоп представить Україну на Олімпійських іграх-2024

Важкоатлетка Каміла Конотоп представить Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Українська спортсменка посіла 2 місце в Олімпійському кваліфікаційному рейтингу у ваговій категорії до 59 кілограмів. Такий результат гарантував Україні індивідуальну квоту на Ігри-2024. Відтак "синьо-жовті" будуть представлені однією спортсменкою у цьому виді спорту на Олімпіаді.

Федерація важкої атлетики України підтвердила участь Каміли на змаганні.

Зазначимо, що для Конотоп це будуть другі Олімпійські Ігри у кар'єрі. У Токіо вона була п'ятою.

Раніше ми повідомляли про перемогу українки на чемпіонаті Європи-2024.



Важка атлетика Каміла Конотоп Олімпійські ігри-2024

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