Важкоатлетка Каміла Конотоп представить Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Українська спортсменка посіла 2 місце в Олімпійському кваліфікаційному рейтингу у ваговій категорії до 59 кілограмів. Такий результат гарантував Україні індивідуальну квоту на Ігри-2024. Відтак "синьо-жовті" будуть представлені однією спортсменкою у цьому виді спорту на Олімпіаді.

Федерація важкої атлетики України підтвердила участь Каміли на змаганні.

Зазначимо, що для Конотоп це будуть другі Олімпійські Ігри у кар'єрі. У Токіо вона була п'ятою.

Раніше ми повідомляли про перемогу українки на чемпіонаті Європи-2024.







