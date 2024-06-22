Збірна України здобула шість медалей на чемпіонаті Європи

Збірна України здобула шість нагород на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків і дівчат, який триває в грецьких Салоніках.

Про це повідомляє ФВАУ.

Анна Король у віковій групі до 17 років у вазі до 76 кг виборола одразу три медалі. З результатом 191 кг в сумі двоборства вона посіла друге місце, результат 85 кг в ривку приніс українці третє місце і ще одну бронзову нагороду вона виборола в поштовху з результатом 106 кг.

Бронзу у поштовху (90 кг) та сумі двоборства (162 кг) здобула Поліна Кальник (у ваговій категорії до 76 кг) серед дівчат (до 15 років).

Михайло Новосад став третім у ваговій категорії до 81 кг у віковій групі до 17 років. У поштовху українець показав результат 159 кг.

Зазначимо, що на турнірі Україну представляють 30 важкоатлетів. Змагання будуть тривати до 23 червня.