Жіноча збірна України з волейболу U-20 здолала Португалію на Євро-2024

Жіноча збірна України з волейболу U-20 обіграла Португалію у матчі сьомого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Гра завершилася з рахунком 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 32:30).

Українки здобули перемогу в перших двох сетах, але поступилися у третьому, попри початковий позитивний рахунок. У вирішальному, четвертому сеті українська команда з мінімальним рахунком перемогла суперниць із Португалії.

Чемпіонат Європи-2024 U-20

Волейбол, жінки

Груповий етап, сьомий тур

Україна U-20 — Португалія U-20 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 32:30)

Зазначимо, що попри перемогу, "синьо-жовті" не змогли пройти у півфінал Євро-2024, адже посіли п'яту сходинку у підсумковій таблиці. Цього недостатньо для проходу в наступний етап, куди потрапляють лише дві найкращі команди.

Нагадаємо, напередодні юнацька збірна України U-18 поступилась в усіх семи турах чемпіонату Європи-2024.