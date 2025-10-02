Мексика врятувалась у грі з Іспанією, Італія не втримала перемогу над Кубою на ЧС-2025

У ніч на 2 жовтня відбулось два матчі у межах другого туру групового етапу чемпіонату світу до 20 років, який триває у Чилі.

Юнацька збірна Іспанії на останніх хвилинах втратила перемогу над Мексикою. Команди обмінялися голами у першому таймі, а у другій половині іспанців вивів вперед Ікер Браво, який реалізував пенальті. Проте мексиканці на 88-й хвилині змогли врятувати зустріч – 2:2.

Збірна Італії забезпечила собі комфортну перевагу на старті зустрічі з Кубою після голів Наталі та Іддріссу, проте останнього вилучили наприкінці першого тайму після другої жовтої картки. У підсумку Куба змогла використати чисельну більшість у другій половині гри – дублем відзначився Майкл Камехо.

Чемпіонат світу з футболу U-20

1 жовтня, 2 тур

Група С

Іспанія U-20 – Мексика U-20 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Мора, 1:1 – 42 Гарсія, 2:1 – 81 Браво (пен), 2:2 – 88 Мора

Група D

Італія U20 – Куба U20 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Наталі, 2:0 – 31 Іддруссу, 2:1 – 70 Камехо (пен), 2:2 – 87 Камехо (пен)

Напередодні збірна України не втримала перемогу над Панамою і тепер ділить перше місце турнірної таблиці з Парагваєм.