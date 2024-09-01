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Збірна України U-20 переграла Фінляндію на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 1 вересня, 14:24
Збірна України U-20 переграла Фінляндію на чемпіонаті Європи
cev.eu

Збірна України U-20 обіграла однолітків з Фінляндії у 5 матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:21, 26:24, 25:21). Для "синьо-жовтих" — це третя перемога на груповому етапі.

Наступний поєдинок Україна проведе у вівторок, 3 вересня, проти Латвії. Початок — о 13:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи U-20 з волейболу
Врнячка Баня, Сербія
Груповий раунд. Група 1
5 тур, 1 вересня

Україна — Фінляндія 3:0 (25:21, 26:24, 25:21)

Нагадаємо, у першому поєдинку українці без шансів програли французам, проте в наступних 2 турах перемогли Туреччину та Польщу, а у 4-му зазнали поразки від Сербії.

Наразі в активі України 9 балів, і вона посідає третю сходинку у групі. Для виходу далі треба опинитися щонайменше на 2 місці.

Збірна України з волейболу

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