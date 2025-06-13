Збірна України зазнала першої поразки у Золотій Євролізі-2025
Жіноча збірна України з волейболу поступилась Швеції у 5 турі Золотої Євроліги-2025.
Матч завершився з рахунком 0:3. Для національної команди – це перша поразка у п'яти матчах турніру.
Українки провалили старт першого сету, суперниці в один момент мали перевагу у +10. "Синьо-жовті" скоротити відставання до -4, але не змогли створити диво.
Друга партія була за представницями України, які впевнено лідирували та мали три матч-боли. Однак шведки переломили хід зустрічі та вигравши п'ять м'ячів поспіль витягнули сет.
Третій сет пройшов за переваги збірної Швеції, які виграли його з рахунком 25:19.
Золота Євроліга, жінки
5 тур, 13 червня
Швеція – Україна 3:0 (25:20, 26:24, 25:19)
Попри поразку українки посідають перше місце у турнірній таблиці групового етапу. Наступний матч відбудеться 15 червня проти команди Словаччини.
Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.
Нагадаємо, що наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.