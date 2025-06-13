Збірна України зазнала першої поразки у Золотій Євролізі-2025

Жіноча збірна України з волейболу поступилась Швеції у 5 турі Золотої Євроліги-2025.

Матч завершився з рахунком 0:3. Для національної команди – це перша поразка у п'яти матчах турніру.

Українки провалили старт першого сету, суперниці в один момент мали перевагу у +10. "Синьо-жовті" скоротити відставання до -4, але не змогли створити диво.

Друга партія була за представницями України, які впевнено лідирували та мали три матч-боли. Однак шведки переломили хід зустрічі та вигравши п'ять м'ячів поспіль витягнули сет.

Третій сет пройшов за переваги збірної Швеції, які виграли його з рахунком 25:19.

Золота Євроліга, жінки

5 тур, 13 червня

Швеція – Україна 3:0 (25:20, 26:24, 25:19)

Попри поразку українки посідають перше місце у турнірній таблиці групового етапу. Наступний матч відбудеться 15 червня проти команди Словаччини.

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Читайте також : Відео Збірній України не увімкнули гімн на змаганнях: волейболістки самі його виконали і стали зірками

Нагадаємо, що наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.