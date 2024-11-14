Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Барком-Кажани у п'яти сетах програли Сувалкам у матчі польського чемпіонату

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 20:58
Барком-Кажани у п'яти сетах програли Сувалкам у матчі польського чемпіонату
facebook.com/barkomkazhany

У четвер, 14 листопада, український волейбольний клуб Барком-Кажани провели матч 12 туру польської PlusLiga. Суперником були волейболісти Слепск Сувалки.

Гра завершилася з рахунком 3:2 (25:20, 25:22, 23:25, 16:25, 8:15) на користь Слепска.

Перші два сети завершилися мінімальною перевагою поляків. У третьому сеті ендшпіль краще провели представники львівського клубу. Четвертий сет також лишився за ними.

Все вирішувалося на тайбрейку, де підопічні Угіса Крастіньша зробили більше помилок.

Волейбол – польська PlusLiga
12 тур, 14 листопада

Барком-Кажани – Слепск Сувалки 2:3 (20:25, 22:25, 25:23, 25:16, 8:15)

Український клуб в 11 матчах здобув лише 2 перемоги. З таким показником Барком-Кажани йдуть на 15 місці. Сувалки завдяки перемозі мають результат 5-6. Команда піднялася на 9 сходинку.

Барком-Кажани волейбол Чемпіонат Польщі

Барком-Кажани

За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну
Барком-Кажани здобули сьому перемогу у польській Плюс-лізі
Барком-Кажани зазнали четвертої поразки поспіль у польській Плюс-лізі
Барком переграв Катовіце у польській Плюс Лізі

Останні новини