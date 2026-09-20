Крастіньш: Україна має йти за медаллю ЧЄ-2026
Колишній головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш поділився очікуваннями від виступу своїх колишніх підопічних на чемпіонаті Європи-2026.
Слова латвійського фахівця наводить Суспільне спорт.
"Коли я починав зі збірною України, це було майже 10 років тому. Подивіться, як зросли ці гравці. Так, я завершив свій шлях з українською командою, але зараз вони набагато доросліші як гравці та як люди, ніж коли ми починали — тоді цим хлопцям було трохи за 20. Зараз вони у чудовій формі як професіонали. Вони грають у хороших лігах і, як на мене, мають дійсно хорошу енергію та досвід, щоб досягати успіху на світовій арені.
Я великий уболівальник збірної України, і коли ми зустрічаємося, я завжди прошу їх надіслати мені фото з медаллю на шиї. Сподіваюся, команда виступить дуже добре. На мою думку, вони заслуговують виграти медаль на цьому чемпіонаті. Звісно, вони мають іти за медаллю. Це те, що я кажу кожному гравцю, а також тренеру, і я справді маю це на увазі", – заявив тренер.
Крастіньш очолював збірну України з 2014 до 2024 року. Зараз він очолює збірну Латвії, а з Україною працює Рауль Лосано.
20 вересня Україна в 1/8 фіналу Євро-2026 зіграє з Румунією, поєдинок розпочнеться о 16:00 за Києвом.