Крастіньш: Україна має йти за медаллю ЧЄ-2026

Колишній головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш поділився очікуваннями від виступу своїх колишніх підопічних на чемпіонаті Європи-2026.

Слова латвійського фахівця наводить Суспільне спорт.

"Коли я починав зі збірною України, це було майже 10 років тому. Подивіться, як зросли ці гравці. Так, я завершив свій шлях з українською командою, але зараз вони набагато доросліші як гравці та як люди, ніж коли ми починали — тоді цим хлопцям було трохи за 20. Зараз вони у чудовій формі як професіонали. Вони грають у хороших лігах і, як на мене, мають дійсно хорошу енергію та досвід, щоб досягати успіху на світовій арені.

Я великий уболівальник збірної України, і коли ми зустрічаємося, я завжди прошу їх надіслати мені фото з медаллю на шиї. Сподіваюся, команда виступить дуже добре. На мою думку, вони заслуговують виграти медаль на цьому чемпіонаті. Звісно, вони мають іти за медаллю. Це те, що я кажу кожному гравцю, а також тренеру, і я справді маю це на увазі", – заявив тренер.