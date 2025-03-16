Епіцентр-Подоляни та Житичі наблизилися до виходу у фінал Суперліги

У неділю, 16 березня, відбулися другі півфінальні матчі плейоф чоловічої Суперліги з волейболу.

У першому поєдинку Епіцентр–Подоляни впевнено розібрався з Україною U-20. Досвідчені волейболісти не віддали суперникам жодного сету та здобули другу перемогу в серії.

Пізніше відбулася зустріч між Житичами та МХП-Ладижин. Житомирці у напруженій боротьбі забрали перші два сети, вінничани перемогли в третьому. Проте наступний сет без проблем забрали Житичі.

Суперліга України з волейболу – плейоф

Півфінал, 2-й матч, 16 березня

Епіцентр-Подоляни – Україна U-20 3:0 (25:14, 25:22, 25:16)

рахунок у серії 2:0

Житичі – МХП-Ладижин 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:15)

рахунок у серії 2:0

Півфінальна серія триматиме до трьох перемог однієї з команд протистояння. Дата та час третіх матчів стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що напередодні визначилися учасниці фіналу плейоф жіночої Суперліги України.