Епіцентр-Подоляни переграли ДСО Тернопіль, МХП-Вінниця здолала Новатор у Суперлізі

Сьогодні, 29 вересня, відбулося два матчі в межах першого туру Суперліги України з волейболу.

Зустрічі мали Епіцентр-Подоляни проти ДСО Тернопіль, та МХП-Вінниця і Новатор. Подоляни здобули перемогу з розгромним рахунком, та зміцнилися у турнірній таблиці, маючи 9 очок після трьох перемог, команда не програла ще жодного сета в зустрічах.

Суперліга України з волейболу. Чоловіки.

Городок, Хмельницька область

1 тур, 28 вересня

Епіцентр-Подоляни – ДСО Тернопіль 3:0

У другій зустрічі дня МХП Вінниця знищила Новатор. Наразі колектив з вінничини посідає друге місце у турнірній таблиці. Команда двічі перемагала у розіграші, а також один раз поступилась.

МХП Вінниця – Новатор 3:0

Нагадаємо, чемпіоном сезону-2023/24 став Прометей. Колектив здолав Епіцентр-Подоляни в четвертому матчі серії та вдруге поспіль став переможцем Суперліги.