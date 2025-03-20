Барком-Кажани обіграли Нису та зберегли місце у Плюс Лізі

У межах 30-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Сталь Ниси.

"Кажани" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Львівський клуб виграв першу партію, мінімально поступився у другому сеті та взяв дві наступні партії.

Це друга поспіль перемога українського клубу, яка дозволила йому обійти суперника у турнірній таблиці та зберегти місце у польській Плюс Лізі на наступний сезон.

Чемпіонат Польщі – Волейбол

30-й тур, 20 березня

Барком-Кажани – Сталь Ниса 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:14)

Зазначимо, що з наступного сезону Плюс Ліга повернеться до формату із 14 командами, тож у розіграші-2024/25 найвищий польський дивізіон покинуть три останні клуби в таблиці, натомість ще один долучиться із нижчого дивізіону.