Три переломи. Філіпсен переніс операцію після падіння на Тур де Франс

Зірковий бельгійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Яспер Філіпсен переніс операцію після падіння на третьому етапі Тур де Франс-2025 у понеділок, 7 липня.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Важко підібрати слова, щоби описати, наскільки я розчарований тим, що трапилося вчора. Зовсім не таким я уявляв свій Тур де Франс. Але деколи життя сильно б’є тебе в той момент, коли тобі здається, що все занадто добре, щоби бути правдою. Незважаючи на це розчарування, я з гордістю оглядаюся на те, що мені вдалося здобути: стартувати в жовтій майці, передати її Матьє Ван дер Пулу наступного дня, виблискувати в зеленій. Це був старт моєї мрії. Я на 100% впевнений, що моя команда продовжить цю прекрасну подорож Францією", – написав Філіпсен.

Внаслідок падіння 27-річний бельгієць отримав перелом ключиці зі зміщенням, а також перелом двох ребер.

Зазначимо, що француз Браян Кокар із Cofidis, внаслідок контакту з яким і впав Філіпсен, був визнаний винним у цьому інциденті. Кокар отримав штраф у розмірі 500 франків, зняття 13 очок у спринтерському заліку та жовтої картки. Сам француз вибачився перед Філіпсеном.

Бельгієць виграв перший етап Туру-2025 і на один день надягнув жовту майку лідера загального заліку. На момент падіння Філіпсен їхав у зеленій майці лідера спринтерської класифікації.

Сумарно за кар’єру 27-річний бельгієць виграв 10 етапів на Тур де Франс. У 2023 році переміг у спринтерському заліку "Великої петлі".