Renewi Tour. Філіпсен виграв другий етап

Бельгійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Яспер Філіпсен став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Renewi Tour (Тур Бенілюксу). У четвер, 20 серпня, гонщики подолали 174 км рівнинної дистанції з Бланкенберге до Ардоойє.

Маршрут 2 етапу La Flamme Rouge

У фінішному спринті з пелотону Філіпсен випередив британця Джошуа Гіддінгса з команди Lotto Intermache та норвежця Сорена Вереншольда з UnoX. Ця перемога дозволила Філіпсену перехопити лідерство у загальному заліку.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Напередодні перший етап виграв Джонатан Мілан. На другому етапі італійський гонщик Lidl Trek важко впав за 64 км до фінішу, вибувши з боротьби і за етап, і за загальний залік.

У п'ятницю, 21 серпня, в рамках третього етапу гонщики подолають 182 км горбистої дистанції з Селлеса до Гераардсбергена. На дистанції на гонщиків чекатимуть 11 секторів бруківки, 8 із яких – у підйом.