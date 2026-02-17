Тур ОАЕ. Евенепул виграв розділку

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. У вівторок, 17 лютого, гонщики подолали рівнинні 12 км індивідуальної гонки з роздільним стартом.

Маршрут 2 етапу Procyclingstats.com

Евенепул на 5 секунд випередив британця Джошуа Тарлінга з Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув француз Ремі Каванья з Groupama FDJ.

Переможець першого етапу, мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates, показав 25-й результат із відставанням у 41 секунду та втратив лідерство в загальному заліку, яке перехопив Евенепул.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 18 лютого, на гонщиків чекає ключовий етап гонки – 183 км з Умм Аль Куваїна до гірського фінішу Джебель Мобрах: 13,2 км із середнім градієнтом у 8,1%.