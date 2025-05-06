Зірковий велогонщик раптово оголосив про завершення кар’єри

Відомий австралійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Калеб Юен вирішив негайно завершити кар’єру у віці 30 років у розпал поточного сезону.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у січні поточного року Юен несподівано розігравав свій контракт із Jayco AlUla і згодом перейшов у Ineos Grenadiers. У складі британської команди провів лише 7 гоночних днів, здобувши в них 2 перемоги: на першому етапі Сеттімана Коппі е Барталі та на другому етапі Туру Країни Басків.

Професійна кар’єра Юена тривала з 2014 року. Окрім Jayco AlUla та Ineos Grenadiers австралієць виступав за Lotto у 2019 – 2023 роках.

Юен став одним із найкращих спринтерів своєї епохи у шосейному велоспорті. За професійну кар’єру здобув 65 перемог, із яких 11 – на етапах Гран турів: по 5 на Джиро д’Італія та Тур де Франс і одну – на Вуельті.

У 2012 і 2014 роках брав срібло групових гонок чемпіонатів світу серед юніорів і молоді відповідно.