Філіпсен виборов перемогу на 10 етапі Тур де Франс

9 липня відбувся десятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув 26-річний бельгійський гонщик команди Alpecin-Deceuninck Яспер Філіпсена. У фінішному спринті він випередив Біньяма Гірмая. Для нього це перший тріумф на цьогорічному турі та сьомий загалом.

Зазначимо, що 187-кілометровий рівнинний етап без категорійних підйомів стартував у департаменті Луаре, а фінішував у департаменті Шер. На останньому кілометрі три повороти. Довжина фінішної прямої склала 500 метрів, а загальний набір висоти склав 950 метрів.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар.

Нагадаємо, у понеділок на етапі був вихідний, а в неділю перемогу у відриві здобув французький гонщик команди Total Energies Ентоні Тюржіс.