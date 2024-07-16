Філіпсен втретє виграв етап Тур де Франс

16 липня відбувся шістнадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув 26-річний бельгійський гонщик команди Alpecin-Deceuninck Яспер Філіпсен. У фінішному спринті він випередив нымця Філа Баухауса. Для нього це третій тріумф на цьогорічному турі та дев'ятий загалом.

Зазначимо, що за 1,5 км до фініша в завалі впав один з коункурентів Філліпсена — еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай, який на цьому турі здобув вже три перемоги у спринті.

Рівнинний етап (188,6 км) з одним підйомом четвертої категорії стартував у департаменті Од, а фінішував у департаменті Гар. Загальний набір висоти склав 1200 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар, який напередодні виграв два поспіль гірських етапи. Зокрема 25-річний словенець здійснив найшвидше сходження на Плато де Бей в історії.