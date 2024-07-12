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Філіпсен здобув перемогу на 13 етапі Тур де Франс

Олександр Булава — 12 липня, 18:16
Філіпсен здобув перемогу на 13 етапі Тур де Франс

12 липня відбувся тринадцятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув 26-річний бельгійський гонщик команди Alpecin-Deceuninck Яспер Філіпсена. У фінішному спринті він випередив Ваута ван Ерта. Для нього це другий тріумф на цьогорічному турі та восьмий загалом.

Зазначимо, що рівнинний етап (165,3 км) із двома підйомами четвертої категорії стартував у департаменті Ло та Гаронна, а фінішував в Атлантичні Піренеї. Довжина фінішної прямої — 560 метрів. Загальний набір висоти склав 2000 метрів.

Жовту майку лідера генеральної класифікації зберіг словенець Тадей Погачар.

Напередодні свою третю перемогу на етапі здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай.

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