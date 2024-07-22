Вінгегор відповів, чи візьме участь у цьогорічній Вуельті

Данський велогонщик команди Jumbo-Visma Йонас Вінгегор відповів, чи візьме участь у цьогорічній іспанській велобагатоденці.

Його слова передає Eurosport.

"На жаль, не в цьому році. Я не вийду на старт Вуельти Іспанії. Цього року у мене інші пріоритети, але в майбутньому я обов'язково повернуся до цієї гонки. Я втомився, не думаю, що я коли-небудь раніше був таким втомленим після Гранд-туру. Чесно кажучи, я виснажений, і мені потрібно трохи відпочити.

Це була досить довга подорож, адже всього три з половиною місяці тому я пережив найгіршу аварію у своїй кар'єрі, зламавши майже всі кістки у верхній правій частині тіла і пробив обидві легені", — сказав Йонас.