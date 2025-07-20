Автомобіль велокоманди Ineos Grenadiers збив уболівальника на Тур де Франс

Неприємний інцидент трапився у суботу, 19 липня, під час 14 етапу Тур де Франс-2025. Автомобіль відомої британської команди Ineos Grenadiers збив глядача.

Про це повідомляє AP News.

Інцидент трапився приблизно за 200 метрів до вершини передостаннього підйому 14 етапу, Коль ду Пейресурд. За кермом технічки Ineos Grenadiers знаходився один із спортивних директорів команди, Олівер Куксон. Його оштрафували на 5000 швейцарських франків (6200 доларів США). Також він отримав жовту картку.

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Images choquantes de la voiture Ineos percutant une spectatrice.

Le directeur sportif a écopé d'une amende de 5300€. — Marcello🐝 (@Marcel81048792) July 20, 2025

Команда Ineos Grenadiers вже публічно вибачилася перед глядачем, який, на щастя, не отримав серйозних травм.

Нагадаємо, на 14 етапі саме Ineos Grenadiers святкувала перемогу: першим фінішну лінію на вершині підйому Супербаньєр перетнув нідерландський гонщик команди Таймен Аренсман.