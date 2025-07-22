Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Тур де Франс. Паре-Пентр підкорив Мон Вонту, Погачар відбив атаки Вінгегора

Олег Дідух — 22 липня 2025, 17:57
Тур де Франс. Паре-Пентр підкорив Мон Вонту, Погачар відбив атаки Вінгегора
Валентен Паре-Пентр
x.com/LeTour

Французький велогонщик команди Soudal Quick Step Валентен Паре-Пентр став переможцем 16 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 22 липня, третій тиждень "Великої петлі" 2025 року відкрив 171-кілометровий етап зі стартом у Монпельє та гірським фінішем на легендарному підйомі Мон Вонту – 15,7 км із середнім градієнтом у 8,8%.

Маршрут 16 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 16 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

У боротьбі з відриву в фінішному спринті на вершині Мон Вонту Паре-Пентр випередив ірландця Бена Хілі з команди EF Education EasyPost. Топ-3 замкнув колумбієць Сантьяго Буйтраго з Bahrain Victorious.

У пелотоні Йонас Вінгегор неодноразово атакував Тадея Погачара, проте їхня боротьба завершилася внічию. Словенець зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

В неділю, 20 липня, 15 етап виграв Тім Велленс. У середу, 23 липня, в рамках 17 липня гонщики подолають 161 км здебільшого рівнинної дистанції з Боллена до Валанса.

Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вінгегор Бен Хілі

Тур де Франс

Ван дер Пул зійшов з Тур де Франс-2025
Ремісник проти митця. 25 років легендарній дуелі Армстронг vs Пантані на Тур де Франс
Домінування Погачара в Піренеях, безславний схід Евенепула. Підсумки другого тижня Тур де Франс-2025
Ганна хоче виступити на Вуельті-2025
Тур де Франс. Велленс переміг із відриву

Останні новини