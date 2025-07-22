Тур де Франс. Паре-Пентр підкорив Мон Вонту, Погачар відбив атаки Вінгегора

Французький велогонщик команди Soudal Quick Step Валентен Паре-Пентр став переможцем 16 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 22 липня, третій тиждень "Великої петлі" 2025 року відкрив 171-кілометровий етап зі стартом у Монпельє та гірським фінішем на легендарному підйомі Мон Вонту – 15,7 км із середнім градієнтом у 8,8%.

Маршрут 16 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

У боротьбі з відриву в фінішному спринті на вершині Мон Вонту Паре-Пентр випередив ірландця Бена Хілі з команди EF Education EasyPost. Топ-3 замкнув колумбієць Сантьяго Буйтраго з Bahrain Victorious.

Valentin Paret-Peintre writes his names in the history books with a win on the iconic Mont Ventoux 🇫🇷



Tadej Pogacar and Jonas Vingegaard follow behind - crossing the line close together 👀 pic.twitter.com/AsNdyvpEnZ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 22, 2025

У пелотоні Йонас Вінгегор неодноразово атакував Тадея Погачара, проте їхня боротьба завершилася внічию. Словенець зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

В неділю, 20 липня, 15 етап виграв Тім Велленс. У середу, 23 липня, в рамках 17 липня гонщики подолають 161 км здебільшого рівнинної дистанції з Боллена до Валанса.