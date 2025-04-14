Норвезька велогонщиця проїхала останні 58 км Париж – Рубе з переломом стегна

Норвезька велогонщиця Сігрід Хаугсет проявила героїзм під час жіночої версії легендарної французької одноденки Париж – Рубе, яка відбулася в суботу, 12 квітня. Останні 58 км гонки вона проїхала з переломом стегна.

Про це повідомляє пресслужба її команди, Coop Repsol.

Wishing Sigrid a speedy recovery after her crash in @RoubaixFemmes ❤️ pic.twitter.com/cPXs3kUSiW — Team Coop - Repsol (@TeamCoopRepsol) April 14, 2025

Хаугсет впала за 58 км до фінішу, проте продовжила гонку та фінішувала на 71 місці. Пізніше медогляд виявив у неї перелом стегна. Найближчими днями 26-річна спортсменка разом із лікарями вирішить, чи потрібна норвежці операція.

Виграла жіночу версію Париж – Рубе господарка змагань, Полін Ферран-Прево. Вона випередила італійку Летіцію Боргезі та нідерландку Лорену Вібес. Переможцем чоловічої гонки, яка відбулася 13 квітня, втретє поспіль став Матьє Ван дер Пул.