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Норвезька велогонщиця проїхала останні 58 км Париж – Рубе з переломом стегна

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 18:28
Норвезька велогонщиця проїхала останні 58 км Париж – Рубе з переломом стегна
Сігрід Хаугсет
instagram.com/sigridhaugset

Норвезька велогонщиця Сігрід Хаугсет проявила героїзм під час жіночої версії легендарної французької одноденки Париж – Рубе, яка відбулася в суботу, 12 квітня. Останні 58 км гонки вона проїхала з переломом стегна.

Про це повідомляє пресслужба її команди, Coop Repsol.

Хаугсет впала за 58 км до фінішу, проте продовжила гонку та фінішувала на 71 місці. Пізніше медогляд виявив у неї перелом стегна. Найближчими днями 26-річна спортсменка разом із лікарями вирішить, чи потрібна норвежці операція.

Виграла жіночу версію Париж – Рубе господарка змагань, Полін Ферран-Прево. Вона випередила італійку Летіцію Боргезі та нідерландку Лорену Вібес. Переможцем чоловічої гонки, яка відбулася 13 квітня, втретє поспіль став Матьє Ван дер Пул.

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