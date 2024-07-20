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Тадей Погачар вп'яте переміг на Тур де Франс-2024

Андрій Яросименко — 20 липня, 19:17
Тадей Погачар вп'яте переміг на Тур де Франс-2024

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар став переможцем 20 етапу Тур де Франс-2024.

Другим прибув данець Йонас Вінгегор, а еквадорець Річард Карапас прийшов на фініш третім.


Ця перемога стала для Погачара 5-ю на цьогорічній велобагатоденці, 16-ю на Тур де Франс за 5 років, та 11-ю на гранд-турах у 2024 році.

Гірський етап із чотирма категорійними підйомами стартував у Ніцці, та закінчився в Коль де ла Куйолі, де етапи перегонів ніколи не фінішували. Старт і фініш у департаменті Приморські Альпи. Загальний набір висоти складає 4600 метрів.

Зазначимо, що словенець зберіг жовту майку лідера генеральної класифікації. Раніше Погачар видав один із найкращих перфомансів у історії 15 етапу. Він дістався фінішу швидше легендарного Марко Пантані, Ленса Армстронга та інших знакових велогонщиків.

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Тур де Франс

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