Нідерланди виграли медальний залік ЧС-2025

У неділю, 28 вересня, груповою гонкою серед чоловіків завершився чемпіонат світу 2025 року з шосейного велоспорту, який вперше в історії відбувся в Африці – в столиці Руанди, Кігалі. Сумарно за 8 днів було розіграно 13 комплектів нагород.

Найкращою командою чемпіонату стала збірна Нідерландів: вона завоювала 2 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медаль. 2 золота на рахунку і збірної Великої Британії, проте для британців ті дві нагороди так і залишилися єдиними на мундіалі. Топ-3 медального заліку замкнула Франція. Сумарно медалі вигравати представники 18 країн.

Медальний залік ЧС-2025:

Збірна України на чемпіонаті світу-2025 не завоювала жодної медалі. Найкращим результатом українців у особистих видах стало 12 місце Мілани Ушакової в розділці серед юніорок. Також збірна України посіла 8 місце в змішаній естафеті.