Ушакова – 33-тя в груповій гонці юніорок на ЧС-2025

Олег Дідух — 27 вересня 2025, 12:13
Мілана Ушакова
x.com/Cyclingbottle

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 33 місце в груповій гонці юніорок (до 19 років) на чемпіонаті світу 2025 року в Кігалі (Руанда).

Перемогу здобула іспанка Паула Остіс. У фінішному спринті з групи лідерів вона випередила італійку Шанталь Пеголо та швейцарку Аню Гроссманн. Ушакова програла переможцеві 2 хвилини та 14 секунд.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в розділці Ушакова посіла 12 місце. Наразі це найкращий виступ в індивідуальних стартах на поточному чемпіонаті світу.

В суботу, 27 вересня, в Кігалі буде розіграний ще один комплект нагород – у груповій гонці у елітній категорії. Вона розпочнеться о 13:05 за київським часом. Це буде передостанній старт на нинішньому мундіалі.

