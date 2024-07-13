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Погачар виграв 14 етап Тур де Франс і збільшив відрив у загальному заліку

Игорь Чернявский — 13 липня, 18:40
Погачар виграв 14 етап Тур де Франс і збільшив відрив у загальному заліку

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар став переможцем 14 етапу Тур де Франс-2024.

Данець Йонас Вінгегор із відставанням 39 секунд посів друге місце. Третім на фініш прийшов бельгієць Ремко Евенепул.

Зазначимо, що це був гірський етап з трьома підйомами. Пелотон стартував у Атлантичних Піренеях (Нова Аквітанія), Погачар прибув на фініш у Верхніх Піренеях. Загальний набір висоти — 4 кілометри.

Завдяки сьогоднішній перемозі Погачар збільшив перевагу над конкурентами у загальному заліку.

Топ-7 Загального заліку Тур де Франс-2024 після 14 етапу

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates)
2. Йонас Вінгегор (Visma-Lease a Bike) +1:57
3. Ремко Евенепул (Soudal-Quick Step) +2:22
4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +6:01
5. Карлос Родрігес (Ineos Grenadiers) +6:09
6. Мікель Ланда (Soudal-Quick Step) +7:17
7. Адам (UAE Team Emirates) +8:32

Тур де Франс Тадей Погачар

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