Погачар виграв 14 етап Тур де Франс і збільшив відрив у загальному заліку

Словенський велогонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар став переможцем 14 етапу Тур де Франс-2024.

Данець Йонас Вінгегор із відставанням 39 секунд посів друге місце. Третім на фініш прийшов бельгієць Ремко Евенепул.

Зазначимо, що це був гірський етап з трьома підйомами. Пелотон стартував у Атлантичних Піренеях (Нова Аквітанія), Погачар прибув на фініш у Верхніх Піренеях. Загальний набір висоти — 4 кілометри.

Завдяки сьогоднішній перемозі Погачар збільшив перевагу над конкурентами у загальному заліку.

Топ-7 Загального заліку Тур де Франс-2024 після 14 етапу

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

2. Йонас Вінгегор (Visma-Lease a Bike) +1:57

3. Ремко Евенепул (Soudal-Quick Step) +2:22

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +6:01

5. Карлос Родрігес (Ineos Grenadiers) +6:09

6. Мікель Ланда (Soudal-Quick Step) +7:17

7. Адам (UAE Team Emirates) +8:32