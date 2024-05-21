Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі розкрив, які зарплати у спортсменів та спортивних директорів

Колишній професійний велосипедист, а зараз спортивний директор команди Lidl-Trek Ярослав Попович має неабиякий досвід за своїми плечима у плані велоспорту.

Протягом своєї кар'єри він став третім призером Джиро д'Італія-2003, найкращим молодим гонщиком Тур де транс-2005, переможцем "Туру Каталонії" 2006 року, грегарі (гонщик, який працює на лідера) легендарного американця Ленса Армстронга та Заслуженим майстер спорту.

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Таким чином, він отримував різні заробітні плати у своїй кар'єрі, проте зараз вирішив розповісти про те, скільки заробляє на посаді спортивного директора професійної велокоманди. Зокрема, Попович розкрив зарплати спортсменів.

Заробітні плати професійних велогонщиків та спортивних директорів

Зарплати дуже відрізняються, як, до прикладу, у футболі, чи інших видах спорту. Є хлопці, які заробляють і по 3-5 млн євро на рік, а є ті, хто 1 млн або 400-500 тисяч. Все залежить від того, якого рівня спортсмени, що вони виграють, як вони їздять. Мінімальний контракт зараз — 70-80 тисяч євро, але це також залежить від того, що вони роблять, яку роль відіграють у команді.

Щодо зарплат спортивних директорів, тут також все змінюється, в залежності від команди. У когось може бути 50-60 тисяч євро на рік, у когось 100-150. Все залежить, яка команда, якого рівня спортивний директор.

До слова, Джиро д'Італія завершиться в Римі 26 травня. Маршрут протяжністю 3400,8 км прокладено територією Італії.