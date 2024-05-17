Спортдир на Джиро: легендарний українець пригадав свою історію виступів на елітному турнірі

Ярослав Попович є третім призером Джиро д'Італія-2003, найкращим молодим гонщиком Тур де транс-2005, переможцем "Туру Каталонії" 2006 року, грегарі (гонщик, який працює на лідера) легендарного американця Ленса Армстронга та Заслуженим майстер спорту.

Закінчивши у 36 років кар’єру професійного велогонщика, Ярослав Попович став спортивним директором своєї останньої команди Trek Factory Segafredo.

Зараз він цю посаду обіймає у професійній команді Lidl-Trek. Попович продовжує вести блог на Чемпіоні, тож вирішив пригадати свою історію на Джиро д'Італія.

Виступи Ярослава Поповича на Джиро д'Італія

Моя історія почалася дуже прикольно, цікаво, бо вперше я вступив на Джиро у 2002 році і, якщо я не помиляюся, я десь заїхав на ній в генеральному заліку 12-м, десь так. У 2003-му я був 3-м на цих змаганнях у генеральній класифікації, це дуже престижно. У 2002 році зі мною їхав також відомий велосипедист Сергій Гончар, він виграв етап із роздільним стартом, було цікаво і красиво.

Потім у 2014-му у генеральній класифікації я фінішував 4-м, у мене з цими змаганнями дуже приємні спогади, тим паче, я проживаю в Італії і для мене це була, можна сказати, домашня гонка. Мене тут всі знають, знали, це завжди круто. Особливо, в Італії в нас деякі спортсмени, які вперше їдуть на цих змаганнях, кажуть, що вони відрізняються колоритом від інших турнірів. У нас дуже круті вболівальники.

Потім я дуже часто брав участь у цих змаганнях, етап правда не вигравав, але був дуже близько до перемоги. Одного дня мене догнали на останніх кілометрах, але завжди в мене хороші відгуки та спогади про Джиро д’Італія.