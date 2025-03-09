Підкок кинув виклик Погачару на Страде Б’янке. Підсумки тижня у велоспорті

Гонка тижня

8 березня – Страде Б’янке (Італія)

Тадей Погачар виграв Страде Б’янке-2025, випередивши найближчого переслідувача майже на півтори хвилини. Максимально банальний та прогнозований результат, проте шлях до такого підсумку був зовсім не тривіальним.

Перш за все слід зазначити, що цього року на Страде Б’янке знайшовся гонщик, який насмілився кинути виклик Погачару, і навіть за 20 км до фінішу ще здавалося, що має непогані шанси обіграти словенського гегемона. Мова йде про Тома Підкока.

Команда Погачара, UAE Emirates, від самого початку була налаштована зробити гонку важкою та селективною, готуючи ранню атаку свого капітана. Своє завдання вони успішно виконували, і вже за 80 км до фінішу пелотон був розірваний на шматки. Поруч із Тадеєм залишалися лише декілька суперників, і здавалося, що вирішальна атака ось-ось розпочнеться.

Яким же було здивування, коли першим в атаку наважився піти не Погачар, а Підкок! Спершу це виглядало як самогубство, проте британець дійсно виглядав дуже сильно, та відповів на контратаку словенця, коли капітан UAE Emirates спробував його скинути.

Майже 30 км вони проїхали разом, і Підкок здавався гідним суперником для словенця, хоч і був явним аутсайдером у цьому парному протистоянні. Проте за 50 км до фінішу трапилася подія, яка сплутала всі карти. На спуску Погачар дуже неприємно впав:

💥 Big crash for Tadej Pogacar who ends up in the field!

🌈 A bikechange and the World Champion is now storming towards a lone Tom Pidcock at the front #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/58ScD3V00u — Strade Bianche (@StradeBianche) March 8, 2025

Тадей отримав рани стегна та обох плечей, проте підвівся та зумів продовжити гонку. Варто зазначити, що словенець при падінні на лічені сантиметри розминувся зі стовпом. Кілька сантиметрів вліво – і зараз ми би не обговорювали його чергову блискучу перемогу, а виясняли, наскільки складну травму він отримав і коли повернеться в гонки.

Підкок вирішив не намагатися скористатися падінням Погачара і почекав на словенця. Джентльменство? Можливо. Або просто тверезий розрахунок: гонщик Q36.5 розумів, що втримати ті 30 секунд переваги над Погачаром, які він отримав внаслідок падіння останнього, він не зможе. А якщо і вдасться – то самотужки боротися проти пелотону впродовж 50 км буде вкрай складно.

Словенець буквально за 3 км повернувся до Підкока, після чого вони продовжили працювати вдвох. Погачар все ще виглядав фаворитом у цій дуелі, проте отримані пошкодження, а також зусилля, яких словенець доклав для того, щоби наздогнати лідера, помітно вирівнювали шанси дуелянтів на перемогу. Проте дива все ж не трапилося, і за 18 км до фінішу Підкок відповісти на атаку Погачара не зумів.

Словенець втретє в кар’єрі виграв Страде Б’янке та став співвласником рекорду – три перемоги також здобув легендарний Фабіан Канчеллара. При цьому, Тадей став першим гонщиком, який виграв цю знамениту одноденку двічі поспіль, а також першим чинним чемпіоном світу, який святкував перемогу на П’яцца дель Капмо в Сієні. У подертій, брудній та закривавленій веселковій майці чемпіона світу – немов давньоримський гладіатор, який вийшов переможцем із жорсткого смертельного бою.

Ну а Підкок зумів зберегти друге місце, хоча у певний момент здавалося, що британець може його втратити. Том після переходу в Q36.5 явно зумів перезавантажити свою кар’єру та видав, можливо, найкращу гонку в своєму житті. Черговий привід задуматися: що ж відбувається з Ineos Grenadiers, якщо безліч талановитих гонщиків у британській команді не прогресують, а подекуди й взагалі деградують?

Що стосується Ineos Grenadiers, то найкращим із гонщиків британської команди став Конор Свіфт – лише 13 місце. Він брав участь у відриві дня та виявився найсильнішим із його учасників. Свіфт навіть зумів на деякий час зачепитися зі Підкока та Погачара та втратив контакт із ними лише після падіння словенця. Капітаном Ineos Grenadiers був Міхал Квятковскі, проте він фінішу не дістався. Поляк впав у тому ж повороті, що і Погачар, тільки з серйознішими наслідками.

Jak wszyscy lubiliśmy #StradeBianche, tak od dziś mamy kosę. Pechowy dzień dla Polaków 😞@kwiato, dużo zdrowia! 🙏#HomeOfCycling pic.twitter.com/teDWtz665Z — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) March 8, 2025

Певний час другому місцю Підкока загрожував партнер Погачара по команді Тім Велленс, який атакував з групи переслідувачів практично у тому ж місці, що й сам словенець скинув з колеса британця. У підсумку Тім заїхав третім, принісши UAE Emirates подвійний подіум – лише четвертий в історії Страде Б’янке та перший з 2016 року.

x.com/StradeBianche

Четвертим фінішував Бен Хілі, який провів дуже класну гонку, хоч і програв більше хвилини Велленсу. Ірландський гонщик EF Education EasyPost перебуває в прекрасній формі та буде одним із фаворитів арденських класик. Топ-5 замкнув Пельо Більбао, який на пізній стадії кар’єри розкрився як сильний одноденник.

Джанні Вермеєрш, який за відсутності Матьє Ван дер Пула був капітаном Alpecin Deceuninck, фінішував сьомим. Дещо розчарував Леннерт Ван Етвелт. Бельгійський гонщик Lotto вважався одним із головних претендентів на подіум, проте провів дуже бліду та пасивну гонку, фінішувавши у підсумку лише дев’ятим. Топ-10 замкнув Роджер Адріа з Red Bull Bora. Іспанець тривалий час навіть претендував на топ-3, проте на розв’язку сил йому трохи не вистачило.

Провалила гонку Visma Lease a Bike. Ставка на Аттілу Вальтера не спрацювала – угорець посів лише 22 місце, ставши при цьому найкращим у складі команди. Також до числа розчарувань слід віднести Марка Хірші – швейцарський гонщик Tudor Cycling фінішував лише 24-м.

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Патрік Лефевр instagram.com/woutbeel

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