Тур де Франс. Велленс переміг із відриву

Бельгійський велогонщик команди UAE Emirates Тім Велленс виграв 15 етап Тур де Франс-2025. Сьогодні, 20 липня, програму другого тижня "Великої петлі" закривав 169-кілометровий горбистий етап з Мюре до Каркассонна.

Маршрут 15 етапу Тур де Франс-2025 Letour.fr

Завдяки сольній атаці за 43 км до фінішу Велленс із відриву на 1 хвилину і 27 секунд випередив бельгійця Віктора Кампенартса з Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнув француз Жуліан Алафіліпп із команди Tudor Cycling.

Для чинного чемпіона Бельгії в груповій гонці це перша в кар’єрі перемога на етапах Туру та сумарно п’ята на Гран турах: на його рахунку по 2 перемоги на Джиро д’Італія та Вуельті. 34-річний бельгієць приєднався до числа гонщиків, які вигравали етапи на усіх трьох супербагатоденках.

Жовту майку лідера загального заліку Туру зберіг партнер Велленса по UAE Emirates, словенець Тадей Погачар.

Результати 15 етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 21 липня, на Тур де Франс-2025 – другий день відпочинку. У вівторок гонка відновиться 171-кілометровим гірським етапом з Монпельє до легендарного підйому Мон Вонту. Вчора 14 етап виграв Таймен Аренсман.