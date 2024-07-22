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Погачар пропустить Олімпійські ігри-2024 у Парижі

Олександр Булава — 22 липня, 20:31
Погачар пропустить Олімпійські ігри-2024 у Парижі

Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates пропустити Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Про це повідомив словенський журналіст Тоні Груден.

Погачар ухвалив таке рішення через втому після перемог на Джиро д'Італія та Тур де Франс.

У складі збірної Словенії його замінить одноклубник по UAE Team Emirates Домен Новак.

Зазначимо, що Погачар став перший велогонщиком за 26 років, який зумів виграти Джиро д'Італія та Тур де Франс протягом одного сезону. Востаннє це вдавалося легенді велогонок, італійцеві Марко Пантані у 1998 році. Загалом Погачар став восьмим, кому підкорилось подібне досягнення в історії.

Олімпійські ігри-2024 Тадей Погачар

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