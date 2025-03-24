Ліга чемпіонів із велотреку скасована після чотирьох років існування

Ліга чемпіонів із велотреку була скасована через чотири роки після її запуску.

Про це повідомив Міжнародний союз велосипедистів (Union Cycliste Internationale).

Надалі UCI планує більше приділити увагу Кубку націй на треку. Самі змагання реорганізують і з 2026 року вони отримають назву Кубок світу з велотреку. Серія складатиметься із трьох етапів. Кубок світу матиме вирішальне значення для кваліфікації на чемпіонати світу та Олімпійські ігри.

Ліга чемпіонів була заснована у 2021 році. Її метою було залучення нових шанувальників до спорту за допомогою світлових шоу, музики та швидшого формату.

"Протягом наступних трьох років ми зосередимося на висвітленні Кубку світу з велотреку. Я впевнений, що популярність велотреку буде зростати до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року", – сказав президент UCI Девід Лаппартієнт.

Зазначимо, що найбільшого успіху для України в Лізі чемпіонів з велотреку досягла Олена Старікова. Українка у 2021 році виграла етап у кейрині, а у 2022-му перемогла у спринті.

Нагадаємо, на одному етапі Ліги чемпіонів британка Кеті Марчант та німкеня Алесса-Катріоні Пепстер потрапили в жахливу аварію.