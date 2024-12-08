Олімпійська чемпіонка потрапила в аварію на змаганнях Ліги чемпіонів
Жахливою аварією для британки Кеті Марчант та німкені Алесси-Катріони Пепстер завершилися змагання Ліги чемпіонів із велотреку на Lee Valley VeloPark у Лондоні.
Про це пише BBC.
Марчант і німецька гонщиця на швидкості з'їхали з треку та разом зі своїми велосипедами зіткнулися з глядачами.
На місці їм, а також чотирьом уболівальникам, була надана допомога медиків. Потім Кеті вирішили таки госпіталізувати.
Через це змагання були призупинені, а згодом організатори прийняли рішення про відміну.
"Ми тісно співпрацюємо з усіма сторонами, щоб розглянути інцидент, перш ніж вжити відповідних заходів", – сказано в заяві British Cycling.
Зазначимо, що на тому ж місці під час Ігор Співдружності 2022 сталося зіткнення на високій швидкості за участю кількох гонщиків, яке призвело до того, що англієць Метта Уоллз перелетів через бар’єри в натовп разом зі своїм велосипедом.
Цього року лондонська арена витратила 250 тисяч фунтів на встановлення навколо траси нового бар'єра висотою 1,4 метра.
31-річна Кеті Марчант цього літа стала олімпійською чемпіонкою в командному спринті. На іграх у Ріо-де-Жанейро спортсменка виграла бронзу в індивідуальному спринті.