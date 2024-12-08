Олімпійська чемпіонка потрапила в аварію на змаганнях Ліги чемпіонів

Жахливою аварією для британки Кеті Марчант та німкені Алесси-Катріони Пепстер завершилися змагання Ліги чемпіонів із велотреку на Lee Valley VeloPark у Лондоні.

Про це пише BBC.

Марчант і німецька гонщиця на швидкості з'їхали з треку та разом зі своїми велосипедами зіткнулися з глядачами.

На місці їм, а також чотирьом уболівальникам, була надана допомога медиків. Потім Кеті вирішили таки госпіталізувати.

Через це змагання були призупинені, а згодом організатори прийняли рішення про відміну.

"Ми тісно співпрацюємо з усіма сторонами, щоб розглянути інцидент, перш ніж вжити відповідних заходів", – сказано в заяві British Cycling.

Olympic champion Katy Marchant was involved in a horrific crash which caused the Track Champions League Day 5 on Saturday to be cancelled. Marchant was taken to hospital after suffering a fractured forearm when she smashed off the track and into the crowd at London’s Lee Valley… pic.twitter.com/jaNiZLNh7y — Phillip Martindale (@phillipm61) December 8, 2024

Shocking crash leaves Olympic champion Katie Marchant with a suspected broken arm & others lucky to avoid serious injury #7NEWS pic.twitter.com/qKgK1es9l2 — John Casey 🎙️ (@JohnCasey2880) December 7, 2024

Зазначимо, що на тому ж місці під час Ігор Співдружності 2022 сталося зіткнення на високій швидкості за участю кількох гонщиків, яке призвело до того, що англієць Метта Уоллз перелетів через бар’єри в натовп разом зі своїм велосипедом.

Цього року лондонська арена витратила 250 тисяч фунтів на встановлення навколо траси нового бар'єра висотою 1,4 метра.

31-річна Кеті Марчант цього літа стала олімпійською чемпіонкою в командному спринті. На іграх у Ріо-де-Жанейро спортсменка виграла бронзу в індивідуальному спринті.