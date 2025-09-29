Колишній тренер Погачара пояснив, чому Тадей – GOAT

Тадей Погачар завдяки великій кількості перемог вважається найкращий велосипедистом нашого часу. Для його колишнього тренера, Томажа Полянеця, словенець – GOAT (Greatest Of All Time – прим.).

Слова Полянеця цитує Sport.de.

" Правда в тому, що Тадей змінив велоспорт. Гонка на 270 кілометрів завжди була нудною. Можна було пропустити три чверті, налаштуватися на останню годину і все одно побачити переможця. Тепер це вже неможливо. Тепер треба дивитися з самого початку", – почав Томаж.

За словами Полянеця, Погачара таким сильним у великих перегонах роблять не трофеї, які він може виграти, а жага.

"Він просто любить велоспорт. У 15 років він, мабуть, вже знав, що хоче виграти Мілан-Сан-Ремо, незалежно від того, чи підходила йому траса, чи ні. Це його улюблена гонка, і я впевнений, що він її виграє, як і Тур Фландрії. Він ігнорує ідею чекати на потрібний момент. Він не одержимий чи жадібний, він насолоджується викликом. Я насолоджуюся кожною хвилиною його перегонів. Це привілей – слідкувати за ним", – додав Полянець.

Нагадаємо, Погачар став чемпіоном світу 2025 року в груповій гонці. Для нього це другий поспіль титул у цьому виді програми. Наприкінці липня Тадей став переможцем Тур де Франс-2025.