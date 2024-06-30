Відрив знову перемагає: Вокелен тріумфував на 2 етапі Тур де Франс
30 червня відбувся другий етап велобагатоденки Tour de France-2024, який вперше у своїй історії стартував в Італії.
Упевнену перемогу здобув велосипедист команди Arkea-B&B Hotels Кевін Вокелен, який є віцечемпіоном Франції в роздільному старті. Другим фінішував лідер гірської класифікації Йонас Абрахемсен з Норвегії.
Зазначимо, що горбистий етап з шістьма категоріальними підйомами стартував у провінції Форлі-Чезена, а фінішував у Болоньї. Майже 200-кілометрова гонка завершилася 900-метровим фінішем , а загальний набір висоти склав 1850 метрів.
Другий етап велобагатоденки також відбудеться в Італії.
Загальний залік очолили фаворити в боротьбі за жовту майку Тадей Погачар, а також Йоанс Вінгегорд. Нагадаємо, що в словенця цього сезону вже є перемога на Джиро д’Італія-2024.