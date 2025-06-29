Антоненко сенсаційно став чемпіоном України в груповій гонці

Чемпіоном України з шосейного велоспорту в груповій гонці сенсаційно став 20-річний гонщик австрійської команди ARBÖ Kärnten Sport Feld am See Георгій Антоненко.

На 200-кілометровій дистанції в Львівській області з сумарним набором висоти у 3850 метрів киянин випередив на 8 і 10 секунд відповідно Миколу та Богдана Говорунів із Полтавської області. Головний передстартовий фаворит, Анатолій Будяк, який 25 червня завоював золото у розділці, фінішував лише дев’ятим.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, у жінок на цьогорічному чемпіонаті України золотий дубль оформила Юлія Бірюкова, яка виграла як розділку, так і групову гонку.

Сьогодні, 29 червня, в Бельгії національним чемпіоном у груповій гонці став Тім Велленс.