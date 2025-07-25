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Тур де Франс. Друга перемога Аренсмана в горах, Ліповітц втримався на подіумі

Олег Дідух — 25 липня 2025, 18:46
Тур де Франс. Друга перемога Аренсмана в горах, Ліповітц втримався на подіумі
Таймен Аренсман
x.com/LeTour

Нідерландський велогонщик команди Ineos Grenadiers Таймен Аренсман став переможцем 19 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 25 липня, гонщики подолали 93 км заключного гірського етапу з Альбервілля в Ла Плань з подоланням перевалів Коль дю Пре та Корме де Рослан. Етап скоротили на 37 км і прибрали з маршруту перевал Коль де Сезі через загрозу акцій протесту.

Маршрут 19 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 19 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

Завдяки атаці за 13 км до фінішу Аренсман випередив данця Йонас Вінгегора із команди Visma Lease a Bike та словенеця Тадея Погачара з UAE Emirates. Для нідерландця це друга перемога на цьогорічному Турі.

Погачар зберіг жовту майку лідера загального заліку, а німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora суттєво закріпив свої позиції в боротьбі з Оскаром Онлі за третє місце в генеральній класифікації та білу майку найкращого молодого гонщика.

Результати 19 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 24 липня, 18 етап виграв Бен О’Коннор. У суботу, 26 липня, в рамках передостаннього, 20 етапу Туру-2025 гонщики подолають 184 км горбистого етапу з Нантюа до Понтарльє.

Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вінгегор Флоріан Ліповітц Таймен Аренсман Оскар Онлі

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