Тур де Франс-2029 може розпочатися в Берліні

Легендарна велогонка Тур де Франс у 2029 році може стартувати в Берліні.

Про це повідомляє TagesSpiegel.

Можливий старт у Берліні буде приурочений до 40-річчя з моменту падіння Берлінської стіни. Окрім Берліну, на право прийняти старт Туру-2029 претендують Прага та Словенія.

Можливий старт у Чехії може бути приурочений до ювілею з початку співпраці Туру з один із своїх головних спонсорів, чеським автовиробником Skoda. Старт у Словенії може стати результатом різкого підйому популярності велоспорту в цій країні, пов'язаного з гучними успіхами Тадея Погачара та Пріможа Рогліча.

Раніше Тур де Франс уже 4 рази стартував у Німеччині: у 1965 році у Кельні, у 1980 році – Франфурті, в 1987 році – в західному Берліні та в 2017 році – в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, в 2026 році Тур розпочнеться у Барселоні, в 2027 році – в Единбургу.