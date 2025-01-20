Журналіст перепросив перед Джоковичем після зневажливих коментарів на адресу тенісиста

Журналіст Channel 9 Тоні Джонс перепросив у Новака Джоковича за зневажливі коментарі на адресу тенісиста.

Слова Джонса наводить Talksport.

"Я дуже розчарований, адже вважав ті слова жартом, гумором. Ввечері того ж дня мені повідомили, що табір Джоковича дуже незадоволений моїми висловлюваннями.

Я одразу зв'язався із Новаком та приніс йому свої вибачення. Тепер я відчуваю себе винуватим перед сербськими вболівальниками", – розповів журналіст.

Зазначимо, що під час матчу австралійський коментатор заявив: "Новак – це вже минуле. Виженіть його з корту".

Після цього тенісист відмовився давати коментарі на корті після матчу з Легечкою та заявив, що не спілкуватиметься із пресою до офіційних вибачень.

На тлі цього, спортсмена підтримав Ілон Маск, який виступив із заявою щодо інциденту.

Раніше Джокович дізнався ім'я суперника у чвертьфіналі Australian Open.