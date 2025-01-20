Журналіст перепросив перед Джоковичем після зневажливих коментарів на адресу тенісиста
Журналіст Channel 9 Тоні Джонс перепросив у Новака Джоковича за зневажливі коментарі на адресу тенісиста.
Слова Джонса наводить Talksport.
"Я дуже розчарований, адже вважав ті слова жартом, гумором. Ввечері того ж дня мені повідомили, що табір Джоковича дуже незадоволений моїми висловлюваннями.
Я одразу зв'язався із Новаком та приніс йому свої вибачення. Тепер я відчуваю себе винуватим перед сербськими вболівальниками", – розповів журналіст.
Зазначимо, що під час матчу австралійський коментатор заявив: "Новак – це вже минуле. Виженіть його з корту".
Після цього тенісист відмовився давати коментарі на корті після матчу з Легечкою та заявив, що не спілкуватиметься із пресою до офіційних вибачень.
На тлі цього, спортсмена підтримав Ілон Маск, який виступив із заявою щодо інциденту.
Раніше Джокович дізнався ім'я суперника у чвертьфіналі Australian Open.