Завацька не кваліфікувалась до основного раунду турніру в Окленді
Катаріна Завацька
UTF
Українська тенісистка Катаріна Завацька (226) поступилась у кваліфікації турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.
У півфіналі кваліфікації українка програла Селені Яніциєвич (192) із Франції з рахунком 2:1 (4:6, 6:1, 6:2).
Матч тривав 2 години та 12 хвилин.
WTA 250
Окленд, Нова Зеландія, хард
Призовий фонд $275 094
Півфінал кваліфікації, 29 грудня
Селена Яніциєвич (Франція) – Катаріна Завацька (Україна) – 4:6, 6:1, 6:2
Нагадаємо, зустріч із Яніциєвич стала для Завацької першою під керівництвом нового наставника – Іллі Марченка.
Додамо, Юлія Стародубцева (100) стане ще одною представницею України на турнірі в Окленді. Сьогодні, 29 грудня, вона зустрінеться в 1/32 фіналу турніру з румункою Жаклін Крістіан (85). Старт поєдинку – о 23:00.