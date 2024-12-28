Завацька не кваліфікувалась до основного раунду турніру в Окленді

Українська тенісистка Катаріна Завацька (226) поступилась у кваліфікації турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

У півфіналі кваліфікації українка програла Селені Яніциєвич (192) із Франції з рахунком 2:1 (4:6, 6:1, 6:2).

Матч тривав 2 години та 12 хвилин.

WTA 250

Окленд, Нова Зеландія, хард

Призовий фонд $275 094

Півфінал кваліфікації, 29 грудня

Селена Яніциєвич (Франція) – Катаріна Завацька (Україна) – 4:6, 6:1, 6:2

Нагадаємо, зустріч із Яніциєвич стала для Завацької першою під керівництвом нового наставника – Іллі Марченка.

Додамо, Юлія Стародубцева (100) стане ще одною представницею України на турнірі в Окленді. Сьогодні, 29 грудня, вона зустрінеться в 1/32 фіналу турніру з румункою Жаклін Крістіан (85). Старт поєдинку – о 23:00.