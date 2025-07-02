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Незвична ситуація на Вімблдоні: Ястремська підібрала під час матчу з Гофф ювелірну прикрасу

Богдан Войченко — 2 липня 2025, 11:45
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Незвична ситуація на Вімблдоні: Ястремська підібрала під час матчу з Гофф ювелірну прикрасу

Під час сенсаційного матчу першого кола Вімблдону між українкою Даяною Ястремською та другою ракеткою світу Коко Гофф сталася кумедна і водночас зворушлива ситуація.

Прямо посеред розіграшу американській тенісистці з вуха випала сережка, і поки вона розгублено озиралася, саме Даяна нахилилася та підібрала прикрасу суперниці.

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Попри запекле протистояння на корті, Ястремська не вагаючись зупинилася, аби допомогти Гофф.

@wimbledon there’s a first time for everything 😅 #Wimbledon #Yastremska #Gauff ♬ original sound - wimbledon

До слова, після цієї ситуації українська тенісистка лише додала впевненості у власних силах і довела справу до гучної перемоги 7:6(3), 6:1.

Аплодисменти трибун, повага суперниці й захоплення глядачів стали ідеальним завершенням цього яскравого епізоду на кортах Вімблдону.

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