Незвична ситуація на Вімблдоні: Ястремська підібрала під час матчу з Гофф ювелірну прикрасу
Під час сенсаційного матчу першого кола Вімблдону між українкою Даяною Ястремською та другою ракеткою світу Коко Гофф сталася кумедна і водночас зворушлива ситуація.
Прямо посеред розіграшу американській тенісистці з вуха випала сережка, і поки вона розгублено озиралася, саме Даяна нахилилася та підібрала прикрасу суперниці.
Попри запекле протистояння на корті, Ястремська не вагаючись зупинилася, аби допомогти Гофф.
До слова, після цієї ситуації українська тенісистка лише додала впевненості у власних силах і довела справу до гучної перемоги – 7:6(3), 6:1.
Аплодисменти трибун, повага суперниці й захоплення глядачів стали ідеальним завершенням цього яскравого епізоду на кортах Вімблдону.