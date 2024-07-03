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Костюк та Ястремська зіграють матчі другого кола на Вімблдоні-2024

Олександр Булава — 3 липня, 08:25
Костюк та Ястремська зіграють матчі другого кола на Вімблдоні-2024

У третій ігровий день Вімблдонського турніру на корти вийдуть чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Марта Костюк.

Розклад матчів українок 3 липня

Перше коло

13:00. Еліна Світоліна (21, Україна) — Магда Лінетт (44, Польща) — корт №18, перший запуск.

Друге коло

16:30* Даяна Ястремська (27, Україна) Варвара Грачова (70, Франція) — корт №14, третій запуск.

16:30* Юлія Стародубцева (153, Україна) Лулу Радовчич (123, Нова Зеландія) — корт №16, третій запуск.

18:30* Марта Костюк (19 Україна) — Дарія Севілл (82, Австралія) — корт №12, п'ятий запуск.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

На торішньому турнірі Еліна Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій.

Напередодні Дар'я Снігур обіграла Осаен Доден та вперше вийшла у друге коло турніру. Водночас свої матчі програла Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

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