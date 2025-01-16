Ювілей Ястремської: шоста українка з 20 перемогами на мейджорах

У цифрах коротко підсумовуємо наші успіхи після двох кіл австралійського Шолома.

Уже втретє поспіль в 1/16 фіналу Australian Open проходять три українки. З одного боку, це не виглядає чимось несподіваним, адже всі троє мали сіяний статус, з іншого – спробуй ще підтвердити свій рівень у жіночому тенісі. Апсети тут – звична річ. Найсвіжіші підтвердження тому: дев’ять із 32-х сіяних (точніше – з 31) – Чжен Ціньвень, Остапенко, Азаренка, Мухова, Носкова, Саккарі – завершили турнір несподівано рано.

Українки Світоліна, Костюк і Ястремська, попри це, підтвердили свій клас і тепер готуються до прямих протистоянь із суперницями, які теж мають сіяний статус. Причому всі їхні опонентки поглядають згори рейтингових сходів.

Втім, мета цього матеріалу – подивитися на шість українських перемог крізь призму цифр. І за ступенем важливості виокремлюємо три цікавих факти.

На першому місці – Світоліна та її 100-та перемога на мейджорах, про яку ми детально писали в окремому матеріалі.

На другому – успіх Костюк та її вихід на загальне четверте місце серед українок за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. Нещодавня перемога над Німайєр із "бубликом" на додачу стала 27-ю в її кар’єрі. Це на одну більше, ніж в Олени Бондаренко (26). Марта може залишити позаду й молодшу сестру Олени – Катерину, у якої 29 перемог на такому рівні.

На третьому – ювілей Ястремської. Перемога у другому колі дозволила їй досягти знакової позначки у 20 виграних матчів на турнірах Grand Slam. Вона стала лише шостою українкою, якій це вдалося, і дев’ятою, якщо враховувати й чоловіків.

Крім того, Даяна здобула свою 10-ту перемогу в Мельбурні, що підняло її на чисте третє місце в українському жіночому реєстрі. Попереду лише Світоліна (27) та Костюк, яка знаходиться неподалеку – 12.

10 найкращих українців за кількістю перемог в основі АО без поділу за гендером

Еліна Світоліна – 27; Андрій Медведєв – 13; Марта Костюк – 12; Олександр Долгополов – 11; Даяна Ястремська – 10; Леся Цуренко – 8; Олена Бондаренко – 8; Катерина Бондаренко – 7; Наталія Медведєва – 4*; Сергій Стаховський – 4.

* Одна з чотирьох зазначених перемог здобута на АО-1990 під прапором СРСР.