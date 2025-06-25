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Ястремська – про перемогу над Джонс в Істборні: Я вперше в житті виконала подачу з руки

Станіслав Матусевич — 25 червня 2025, 22:29
Ястремська – про перемогу над Джонс в Істборні: Я вперше в житті виконала подачу з руки
Даяна Ястремська
Скріншот із трансляції

Даяна Ястремська прокоментувала свій матч другого кола проти британки Франчески Джонс на турнірі серії WTA 250 в Істборні та вихід до чвертьфіналу.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Це був приємний матч, вперше в житті я виконала underarm serve (подачу з руки, без підкидання м'яча), і це був ейс.

Я отримую задоволення від гри на траві, отримую задоволення від того, що я тут. Це не перший раз, коли я тут, я дійсно дуже люблю цей турнір. Я "люблю" вітер, слава Богу, він був не такий сильний сьогодні. Думаю, це хороший старт для мене на траві, я дійсно з задоволенням граю", – розповіла Ястремська.

На питання про підготовку до наступної зустрічі Даяна відповіла з гумором.

"Як я буду готуватися до наступного матчу завтра? Їжа, масаж, сон, йога".

Нагадаємо, що Ястремська легко перемогла британську тенісистку Франческу Джонс у матчі другого кола турніру в Істборні. 26 червня українка проведе чвертьфінальний поєдинок проти філіппінки Александри Еали.

Істборн Даяна Ястремська WTA 250

Даяна Ястремська

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