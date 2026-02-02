Ястремська перемогла представницю Бразилії на старті турніру в Абу-Дабі

Українська тенісистка Даяна Ястремська (43) вийшла у друге коло турніру серії WTA 500, який сьогодні, 2 лютого, стартував в Абу-Дабі.

У матчі 1/16 фіналу, який тривав 1 годину 48 хвилин, вона у двох сетах перемогла представницю Бразилії Беатріс Хаддад Маю (68) – 6:2, 7:5.

Українка виграла 3 з 4 брейкпоїнтів проти 1 з 3-х у суперниці, записала в пасив 4 подвійні помилки, двічі подала навиліт, тоді як бразилійка помилилася 10 разів та 2 рази подала навиліт.

Mubadala Abu Dhabi Open – WTA 500

Абу-Дабі, ОАЕ

Призовий фонд: $1,206,446

1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6:2, 7:5

Як відомо, у понеділок, 2 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.